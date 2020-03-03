蘇貞昌誇：世界鬧口罩荒、價格貴 台灣續生產還最便宜

行政院長蘇貞昌今就 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」赴立法院報告，談到口罩物資準備時，他表示，當全世界鬧口罩荒，價格貴得不得了的時候，台灣不但能夠持續增加生產，而且口罩全世界最便宜。

蘇貞昌說，後天開始，口罩實名制領取，成人七天從兩片變成三片，兒童四片變成五片，可見及早部署、見微知著，口罩管制出口，並徵用募集及全國力量，讓口罩防疫物資達到穩定增加。