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蘇貞昌誇：世界鬧口罩荒、價格貴 台灣續生產還最便宜
行政院長蘇貞昌今就 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」赴立法院報告，談到口罩物資準備時，他表示，當全世界鬧口罩荒，價格貴得不得了的時候，台灣不但能夠持續增加生產，而且口罩全世界最便宜。
蘇貞昌說，後天開始，口罩實名制領取，成人七天從兩片變成三片，兒童四片變成五片，可見及早部署、見微知著，口罩管制出口，並徵用募集及全國力量，讓口罩防疫物資達到穩定增加。
根據行政院提供書面報告，防疫物資整備部分，口罩產能四月初就能在提高到1300萬片以上，且隨著口罩逐漸穩定增加，會隨時滾動調整實名制口罩的配售機制，讓國人準備防疫物資能更便利、更方便；目前也協調國內業者增加防護衣、隔離衣產能，近期即可交付10萬件防護衣、100萬件隔離衣。
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