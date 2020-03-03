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漲黃安們健保費？ 鄭運鵬：可討論 但別造成歧視
民進黨立委林俊憲將提案修「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第七類。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，健保補破網的事情是政府的事，也是立法院的事，呼籲討論各種方向，都不要造成其歧視任何一個個人、職業和區域。
對於健保是否有漏洞？鄭運鵬說，現在談很多個案，其實和實際狀況有很大的落差，類似像黃安這一類的人，是讓人感覺是有事罵很大聲，要盡義務就躲起來，才會引起反感。
鄭運鵬說，綜合來看，現在各界討論的大致上是針對「長期旅外」、「收入不明」二項的質疑，針對收入不明的狀況，過去曾經發生名模條款，後來就用最高級距繳納保費，這是可以研究的方向。
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