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勞動部未納入特別預算 時力：難道勞工不需要紓困？

聯合報 / 記者蔡晉宇／即時報導
時力黨團舉行記者會呼籲，防疫紓困預算錢要花在刀口上。攝影／記者蔡晉宇
時力黨團舉行記者會呼籲，防疫紓困預算錢要花在刀口上。攝影／記者蔡晉宇

行政院長蘇貞昌今天率內閣相關部會首長到立法院報告新冠肺炎防治及紓困振興特別預算案。對此，時代力量黨團舉行記者會表示，廣大勞工族群受新冠肺炎疫情衝擊相當大，但行政院目前提出預算中，卻不見勞動部編列任何預算，其他包括消防人員、醫檢師等也在預算中缺席，要求相關部會予以說明。

時力黨團總召邱顯智表示，目前行政院提出的預算報告只有48頁，內容太簡要，且有些不合理的地方；例如交通部預算其中一項，針對傳統民俗慶典編列3億來補助，但這些活動皆是人潮群聚之處，並不利於防疫，不明白為何如此安排。

邱顯智指出，除了不見勞動部預算，消防人員部分也完全沒看到相關預算編列。邱說，消防人員若第一線接觸患者，現有設備、資源是否足夠，必須審慎檢視，呼籲相關部會應重視。

時力立委王婉諭表示，黨團支持合理預算，但拒絕浮濫編列，主計處也提到，紓困預算應用於短期救急，中長期預算仍應回歸到年度預算中編列；但諸如經濟部這次協助中小企業的部分預算項目，就屬中長期計畫，應避免重複編列。

時力立委陳椒華表示，經濟部編列的預算居所有部會之冠，其中許多用在協助企業「研發」上，卻沒有相關門檻限制，有濫發紅包之嫌。陳椒華呼籲，補助企業時應排除有違法行為、惡性裁員的企業，落實把錢花在刀口上。此外，疫苗與快篩系統的研發，應整合跨部會合作。

新冠肺炎 行政院 勞動部

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