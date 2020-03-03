逆時中？ 許銘春：查雇主聘非法移工 非針對疫情
新冠肺炎第32例確診個案為非法移工看護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前呼籲「不贊成防疫期間掃蕩非法看護」，但傳出勞動部仍發函要新北市政府追查。勞動部長許銘春上午受訪表示，是發文查處雇主使用非法移工問題。
許銘春說，因為接獲通報有失聯移工感染新冠肺炎情形，勞動部只是例行發文、公文作業，要求新北政府查處雇主是否有非法聘僱、仲介、介紹移工情形，沒有所謂針對疫情感染，過去相關裁處也都是地方政府執行，尊重新北市政府處理。
陳時中上午受訪時也說，沒有勞動部發函要新北市政府查感染肺炎移工情形，「大概一個時間差的問題」。
由於防疫表現獲肯定，陳時中也傳出是備位閣揆熱門人選。陳也趕緊連說沒有撇清，表示「開玩笑，沒有人這樣講」。
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