健保擬修法防「黃安們」 留英工程師：別把我們看成鑽法律漏洞的人

為了杜絕「黃安們」濫用健保，立委林俊憲擬提案修法，一年未在台灣住滿183天，無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第七類，修法後將提高到1.2萬元。林俊憲表示，黃安常吹噓自己年收入有幾千萬元，但每個月只需繳749元的最低保費，修法後政府就不予補貼，每個月的健保費將調升為12002元，除非當事人可以提出證明。

然而對此做法，英國DeepMind工程師、人工智慧AlphaGo重要推手黃士傑也在臉書分享他的看法。他表示，自己在英國去過很多醫院和診所，台灣的醫療照護確實品質好又便宜。

台灣醫生一天要看100多個病人，這在英國很難想像。黃士傑今年一月初在台灣做健康檢查，看到護理師們很辛苦但仍很有禮貌，臉上也掛著笑容，真心覺得她們不簡單。

雖然他一年只回台幾周，也並非每次回來都會去看醫生，但他還是每個月都有繳健保費，他覺得到區公所復保停保有點麻煩，也不符合公平正義。但他仍建議如果真的要修法大幅提高海外工作者的健保費，甚至被要求退保，他個人是尊重的。

但黃士希望政府不要把他們看成是鑽法律漏洞的人，「我們不想成為台灣健保的特權者，也真心希望健保能夠永續經營。」

立委林俊憲提出健保修法後，擔心引起誤會，隨後又澄清表示「並非要懲罰在海外辛苦工作的台灣人」，因此希望各界集思廣益，確保不會因此影響到無辜的民眾。

林俊憲表示，駐外人員、遠洋漁業人員、海外留學生，健保資格不會有任何更動，因公駐外人員、遠洋漁業人員、留學生、在海外無謀生能力者，原本就歸屬於修法前的分類中，並不會受到影響。