柯文哲幕僚貼18歲照片 網友驚艷：像小號的吳辰君

台灣民眾黨主張以修「一憲二法」下修公民權至18歲，黨主席柯文哲日前分享自己的18歲照片，幕僚也陸續跟進後。將接北市府副發言人的林珍羽今天也在臉書粉絲專頁貼出自己18歲照片，有粉絲留言說「這照片有像小號的吳辰君」、還有人留言「這就是年輕」，「差點以為這是流星花園F4的宣傳照」、「18歲的青春活力。」

林珍羽說，她的18歲是叛逆年代，「18歲我就要離開家裡」也是她從小叛逆時掛在嘴邊的一句話，現在回想起來，還挺大逆不道。

林珍羽說，當年18歲的她是滿滿電力的青春歲月， 天氣好的時候就在中正紀念堂、國父紀念館，下雨天、風大的時候就在捷運中山地下街與同學練舞，選比賽、選老師、選歌、選舞，為自己的選擇，相互溝通、協調、合作，無論成敗都在每次的選擇中為自己負責。

林珍羽也提到，18歲那年春天，也是她第一次偷偷背著家人，參與從藍天走向綠地的326遊行，不為什麼，就為了一句「台灣的未來，自己決定」，這句話即便過了14年，也從未改變。

林珍羽說，她今年32歲，支持一憲二法修正案，修憲廢除國民參政年齡限制；修改《選罷法》，降低投票門檻至18歲；《民法》成年下修至18歲。林也邀請柯幕僚陳思宇、陳宥丞一起加入青澀歲月的行列。