聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲幕僚貼18歲照片 網友驚艷：像小號的吳辰君

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
柯文哲幕僚林珍羽今天也在臉書粉絲專頁貼出自己18歲照片，有粉絲留言說「這照片有像小號的吳辰君」、還有人留言「這就是年輕」。圖／擷取自林珍羽臉書
柯文哲幕僚林珍羽今天也在臉書粉絲專頁貼出自己18歲照片，有粉絲留言說「這照片有像小號的吳辰君」、還有人留言「這就是年輕」。圖／擷取自林珍羽臉書

台灣民眾黨主張以修「一憲二法」下修公民權至18歲，黨主席柯文哲日前分享自己的18歲照片，幕僚也陸續跟進後。將接北市府副發言人的林珍羽今天也在臉書粉絲專頁貼出自己18歲照片，有粉絲留言說「這照片有像小號的吳辰君」、還有人留言「這就是年輕」，「差點以為這是流星花園F4的宣傳照」、「18歲的青春活力。」

林珍羽說，她的18歲是叛逆年代，「18歲我就要離開家裡」也是她從小叛逆時掛在嘴邊的一句話，現在回想起來，還挺大逆不道。 

林珍羽說，當年18歲的她是滿滿電力的青春歲月， 天氣好的時候就在中正紀念堂、國父紀念館，下雨天、風大的時候就在捷運中山地下街與同學練舞，選比賽、選老師、選歌、選舞，為自己的選擇，相互溝通、協調、合作，無論成敗都在每次的選擇中為自己負責。

林珍羽也提到，18歲那年春天，也是她第一次偷偷背著家人，參與從藍天走向綠地的326遊行，不為什麼，就為了一句「台灣的未來，自己決定」，這句話即便過了14年，也從未改變。

林珍羽說，她今年32歲，支持一憲二法修正案，修憲廢除國民參政年齡限制；修改《選罷法》，降低投票門檻至18歲；《民法》成年下修至18歲。林也邀請柯幕僚陳思宇、陳宥丞一起加入青澀歲月的行列。

台灣民眾黨 紀念館

延伸閱讀

北市府發言體系重整 柯文哲「五個字」回應

柯文哲抱病上班遭批不當…嗆柯黑「活著就是最大報復」

防失言！柯文哲重整發言體系 東森主播加入

林珍羽將接北市副發言人 柯文哲點子弟兵選議員

相關新聞

勞動部未納入特別預算 時力：難道勞工不需要紓困？

行政院長蘇貞昌今天率內閣相關部會首長到立法院報告新冠肺炎防治及紓困振興特別預算案。對此，時代力量黨團舉行記者會表示，廣大...

防疫紓困 蘇貞昌：特別預算案秉持四大原則

行政院長蘇貞昌今天指出，除了防疫優先外，行政院秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」四大原則，提出各項紓困、振興...

健保擬修法防「黃安們」 留英工程師：別把我們看成鑽法律漏洞的人

為了杜絕「黃安們」濫用健保，立委林俊憲擬提案修法，一年未在台灣住滿183天，無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第七類，修法後將提高到1.2萬元。

逆時中？ 許銘春：查雇主聘非法移工 非針對疫情

新冠肺炎第32例確診個案為非法移工看護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前呼籲「不贊成防疫期間掃蕩非法看護」，但傳出勞...

行政院長蘇貞昌立法院報告並備詢前量測體溫

行政院長蘇貞昌上午到立法院報告「肺炎防治及紓困振興特別預算案」並備質，進入立法院後蘇院長迅速下車量測體溫。

柯文哲幕僚貼18歲照片 網友驚艷：像小號的吳辰君

台灣民眾黨主張以修「一憲二法」下修公民權至18歲，黨主席柯文哲日前分享自己的18歲照片，幕僚也陸續跟進後。將接北市府副發...

健保調漲？ 蘇貞昌：目前沒有這樣規劃

全民健保近日討論度升溫，外界關注健保財務壓力很大，明年如果繼續收支不均的話，面臨調整保費壓力？行政院長蘇貞昌今赴立院備詢...

洪慈庸獲聘立法院機要顧問 台師大教授：網紅與酬庸

前立委洪慈庸被聘為立法院有給職機要顧問，月薪約12萬元，遭質疑酬庸，引發爭議，對此，團購達人486先生臉書說，本來3月要...

清查非法移工？ 蘇貞昌：萬事莫如防疫急 現在並沒有

非法外籍看護確診新冠肺炎，引發社會關注是否會藉此清查非法移工，不過行政院長蘇貞昌今表示，總是不容許非法，但是目前萬事莫如...

紓解口罩荒 蘇貞昌掛保證：四月初每日1300萬片

行政院長蘇貞昌今就 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」赴立法院報告及備詢，他在書面報告中指出，口罩產...

黃安條款？綠委提案 這類海外人士健保漲到1.2萬

新冠肺炎疫情蔓延，海外人士使用健保再掀討論。民進黨林俊憲昨天表示，他將提案修改「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿一八三天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第七類。

民進黨團籤運好 衛環2席召委全拿

立法院昨天舉行本會期委員會召委選舉，全部八個委員會、共十六席召委，民進黨團拿下九席召委、國民黨團拿到七席。其中，衛環委員會因涉及防疫、美豬美牛與日本食品解禁，成為藍綠攻防的重地。在時代力量挹注下，民進黨靠著好籤運，包辦衛環委員會兩席召委。

熱門新聞

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

新天地教主下跪道歉 卻因一支錶讓南韓民眾更火大

你的足跡有跟新冠肺炎患者重疊嗎？網站簡單4步驟馬上測

全球疫情地圖／南韓確診數4812 香港案例破百

台灣團遭遣返 同機確診者是鑽石公主號以色列人

抗疫護士的卑微心願…想要個男友 條件開出網暴動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。