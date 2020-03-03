健保調漲？ 蘇貞昌：目前沒有這樣規劃

全民健保近日討論度升溫，外界關注健保財務壓力很大，明年如果繼續收支不均的話，面臨調整保費壓力？行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前表示，目前沒有這樣規劃，也沒接到這樣的報告。

蘇貞昌說，健保不能讓它倒，怎樣有效運作、合理收費，都是隨時會做各方面評估運作，一定要讓健保繼續存在。

另外，綠委提案針對「黃安們」調漲健保保費，遭藝人劉樂妍批評是「賤招爛招」，蘇貞昌則是不解反問，「那是誰（劉樂妍）？」並表示尊重立院修法運作。

防疫當前，地方首長感冒是否應該放假，蘇貞昌認為，地方首長就是地方防疫第一線，指揮工作負擔很重，如果身體有狀況，一定要以身體健康為重，也希望各個首長都能注意身體健康，真的有狀況要好好休息保重。

行政院過去為了提醒民眾不要搶購衛生紙所製作的圖卡，近日獲得日本網友回響，蘇貞昌則說，很感謝優秀同仁發揮創意，對於政府需要讓民眾了解作為、知道的訊息，透過有趣畫面圖卡，讓民眾第一時間了解政策，得到最快速效果，他很鼓勵，也看到部會年輕同仁很好表現，台灣各處各行各業也都有這樣情況，應該多多鼓勵。