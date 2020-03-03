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洪慈庸獲聘立法院機要顧問 台師大教授：網紅與酬庸

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書
台師大國文學系教授林保淳。圖／取自林保淳臉書

前立委洪慈庸被聘為立法院有給職機要顧問，月薪約12萬元，遭質疑酬庸，引發爭議，對此，團購達人486先生臉書說，本來3月要和洪慈庸碰面，月薪14萬元邀他到公司任職，沒想到被游錫堃捷足先登。

對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，「酬庸」也者，因其可用（庸）而酬之，過去的洪慈庸因可用而受民進黨禮讓，如今亦何不然？民進黨如此有情有義，又豈是這位先生的網紅可比？

林保淳說，為了證明洪慈庸不是「洪酬庸」，綠營絞盡腦汁為游錫堃背書，一向極力支持綠營的某位先生，還特別宣稱他原有意以14萬的高薪聘請洪慈庸當網紅，一來用以證明游錫堃的慧眼識真才，二來用以證明洪慈庸絕非為區區12萬薪水就折腰的清高人物。

既高調為游、洪解套，不必實質有所付出，又能獲得媒體遠比廣告效益更高的關注，一舉可以四得，冶拍捧、宣傳為一爐，不著痕跡的高妙手法，令人嘆為觀止、甘敗下風。

在這裡，這位先生輕易的將眾人關注的焦點，移轉到薪水高低之上，頗有指鹿為馬的功效，高薪固然是洪慈庸備受譏訕的原因之一，但立法院長機要顧問的職位，與高薪網紅豈可相提並論？

只不過夤緣而從默默無聞一舉登上政治舞台的洪慈庸，資歷既淺，又未見有若何出奇、驚人表現的洪慈庸，固然擁有頗高的聲量，足以去當網紅，但機要顧問之職，雖未必位高權重，卻是攸關於整個立法院諮詢、議事能否順暢進行的職務，豈是區區有網紅聲勢的人就可以勝任的？

況且，眾所皆知的，在民進黨酬庸行徑如此明目張膽的作風下，機要顧問最大的作用，乃是在確保洪慈庸的政治資歷而已，以此為跳板，可以累積多少人脈與政治資源？其後什麼公營事業的老總、老董的肥缺，豈非可以手到擒來，不費吹灰之力？

洪慈庸的高薪會令人羨慕，甚至嫉妒，讀到博士、職居教授，辛辛苦苦教三四十年書的教師，都難免自慚形穢，但這豈止是一時薪水高低的問題？14萬元，當然比12萬元更高，也很讓人心動，但是，為仕途計、為未來計，洪慈庸未來遠大而可預卜的前程，正在其中矣！

洪慈庸 網紅 高薪

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聯合報黑白集／0加4的「智慧」

洪慈庸擔任機要顧問月入12萬　苦苓力挺曝3個值得理由

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