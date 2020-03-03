清查非法移工？ 蘇貞昌：萬事莫如防疫急 現在並沒有

非法外籍看護確診新冠肺炎，引發社會關注是否會藉此清查非法移工，不過行政院長蘇貞昌今表示，總是不容許非法，但是目前萬事莫如防疫急，現在並沒有說要針對非法勞工、移工、看護，進行立刻做怎樣動作。

蘇貞昌今就 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」赴立法院報告及備詢，會前受訪時談到是否清查非法外籍移工。

蘇貞昌說，感謝很多外籍的移工、看護，為台灣經濟與家庭照顧做出很多貢獻，有些極少部分變成非法，政府總是不容許非法，但是目前萬事莫如防疫急，現在並沒有說要針對非法勞工、移工、看護，進行立刻做怎樣動作。

蘇昌說，但對於相關的外籍人士 ，包括勞工看護等健康，還是一體公平周到照顧，並且希望相關雇主也好，勞工朋友也好，也要注意做好防疫，現在以防疫為優先，對於非法當然不會讓它存在，但不是目前馬上要做，會從各方面以最有效做法來做。