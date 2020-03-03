紓解口罩荒 蘇貞昌掛保證：四月初每日1300萬片

行政院長蘇貞昌今就 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」赴立法院報告及備詢，他在書面報告中指出，口罩產能兩周後即可達到每日生產一千萬片，也已在核定增購30台口罩產線，四月初就能在提高到1300萬片以上。

特別條例獲立院三讀通過後，行政院上周接續通過預算共編列600億元，財源規劃為移用以前年度歲計賸餘以及債務舉措各300億元，內容包括防制經費196億元；紓困振興經費404億元。蘇貞昌在今報告中指出，有關特別條例的子法，各部會將於下周陸續完成發布，政府也會加強宣導，並依條例中所訂的各項規定嚴格執法，以遏阻哄抬防疫物資、散布不實訊息、落實隔離檢疫措施。

談到防疫物資整備方面，蘇貞昌說，口罩部分，本周每天產量將達820萬片，原新增的60台口罩機組，本周也將全數完成交機，兩周後即可達到每日生產一千萬片，也已再核定增購30台，四月初就能在提高到1300萬片以上。

蘇貞昌說，隨著口罩逐漸穩定增加，會隨時滾動調整實名制口罩的配售機制，讓國人準備防疫物資能更便利、更方便；此外，政府也同步協調國內業者增加防護衣、隔離衣產能，近期即可交付10萬件防護衣、100萬件隔離衣，為醫護人員提供保護。