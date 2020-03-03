民進黨團籤運好 衛環2席召委全拿

立法院昨天舉行本會期委員會召委選舉，全部八個委員會、共十六席召委，民進黨團拿下九席召委、國民黨團拿到七席。其中，衛環委員會因涉及防疫、美豬美牛與日本食品解禁，成為藍綠攻防的重地。在時代力量挹注下，民進黨靠著好籤運，包辦衛環委員會兩席召委。

召委握有議案排審、部會來院報告、協商等主導權，攸關委員會運作。對在野的國民黨而言，搶下召委席次，對制衡民進黨極為重要。

在民眾黨、時代力量扮演關鍵一席的內政、司法法制、衛環等三個委員會，民眾黨立委張其祿與時代力量立委王宛諭分別在內政、衛環委員會與民進黨團合作，不過，抽籤結果，民進黨團在衛環拿下兩席召委、內政僅拿下一席召委。

因為王宛諭支持民進黨團，讓民進黨立委劉建國、邱泰源、與國民黨立委廖婉汝在衛環委員會都取得五票，三席抽二席的結果，由劉建國、邱泰源中籤。

內政委員會，民眾黨團副總召張其祿是民進黨立委管碧玲的學生，在張相助下，由管碧玲及國民黨立委陳玉珍擔任召委。其餘委員會召委為，司法法制：周春米（民）、李貴敏（國）；外交：蔡適應（民）、呂玉玲（國）； 經濟：邱議瑩（民）、廖國棟（國）； 財政：莊瑞雄（民）、賴士葆（國）；教育：黃國書（民）、高金素梅（國）； 交通：李昆澤（民）、陳雪生（國）。