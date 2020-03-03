防失言！柯文哲重整發言體系 東森主播加入

新冠肺炎疫情持續延燒，不過台北市長柯文哲近來不是無聲，就是頻頻失言惹議。為了防止柯文哲在發言上失分，北市府近來悄悄重整發言體系，除了原有的「一正三副」發言人外，還計畫找民眾黨發言人林珍羽、東森主播陳智菡入市府擔任副發言人，預計四月到任，此舉也讓北市府的發言體系多達六人。

北市府副發言人黃瀞瑩表示，柯市長的人事任用權，由柯市長決定，且人事任用會隨著各種不同政策時期做調整，相關晉用都會依照人事法規處理。

柯文哲成立台灣民眾黨成功進軍國會，目標放眼二○二四，黨內也規畫二○二四的三階段，其中最重要的就是在二○二二縣市長選舉中遍地開花。為此，民眾黨近來也動作頻頻，不僅立院砲火猛烈，近期還成立「台灣民眾黨國家治理學院」，積極培養黨內人才。

不過，柯營幕僚直言，今年大選過後，幾乎重要核心幕僚，包括黨發言人陳思宇、林珍羽、陳宥丞、楊寶禎，前市府機要柯昱安等人，都轉往立院黨團或是立委辦公室幫忙；儘管「學姊」黃瀞瑩已在年後回歸，但市府依舊相當「缺人」。

實際上，北市府目前發言體系總計「一正三副」，但外交官出身的發言人周台竹，因「輩分高」，在市府一片年輕幕僚中，顯得有點突兀；副發言人陳冠廷則是專注處理國際青年事務，鮮少對外發言，導致市府發言體系其實都靠黃瀞瑩、戴于文兩人在處理，分工極度不平均。

幕僚表示，市府有四名發言人，但顯然都沒有發揮相對應的戰力，因此近日積極尋覓人才，除了找林珍羽入府外，還找來陳智菡，接掌市府自媒體管理，負責臉書、IG和LINE等新媒體經營，預計四月到任。

值得注意的是，陳智菡去年大選期間，曾因國民黨總統候選人韓國瑜辯論會中連嗆三家媒體，在臉書上抨擊韓這次辯論實為大失分，像個陷入瘋狂、敵我不分的醉漢，引發熱議。如今柯文哲找陳智菡入府，也備受外界關注。