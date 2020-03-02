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提案漲「黃安們」健保費 林俊憲：沒要懲罰海外台灣人

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨林俊憲今天表示，他將提案修改「全民健康保險法」。圖／聯合報系資料照
民進黨林俊憲今天表示，他將提案修改「全民健康保險法」。圖／聯合報系資料照

民進黨林俊憲今天表示，他將提案修改「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第七類。他也表示，例如藝人黃安經常在臉書吹噓自己年收入有幾千萬元，但每個月只需繳749元的最低保費，修法後政府就不予補貼健保費，每個月的健保費將調升為12002元，除非當事人可以提出證明。

林俊憲隨後又在臉書澄清，健保法修法，並非要懲罰在海外辛苦工作的台灣人，健保是台灣珍貴的資源，因此任何的改動，都會引起全台灣的關注。他今天接到許多民眾對修法的回應，有人讚賞，也有人對修法有一些疑慮，他也特此說明。

林俊憲說，首先，駐外人員、遠洋漁業人員、海外留學生，健保資格不會有任何更動，因公駐外人員、遠洋漁業人員、留學生、在海外無謀生能力者，原本就歸屬於修法前的分類中，並不會因此次修法而受到影響、一切照舊，請大家不用擔心。

林俊憲也說，是否被認定為第七類，就要繳到健保最高級距的12002元？他解釋，每一類資格的保費計算方式都不同，若以目前國內最多數人適用的級距表，依照本次第七類資格的修法精神，必須「推定為最高級距」，且自付政府以及國內雇主所補貼的金額，因此每人每月須向健保基金繳交無補助後的12002元的費用。

林俊憲也解釋，這個數字只是推算，只要能夠提出海外的收入證明，便會以此換算國內所得來計算級距，並非所有人都會繳交12002元的保費。至於第七類人員是否要重新制定專用的保費級距表？這方面的實行細則，他已經邀集健保署明日共同討論。

林俊憲說，台灣的健保是世界獨具的特殊設計，因此許多規則訂定需要一步步摸索、進一步修改，才能讓健保永續。健保法規定，只要健保準備金低於1點5個月，就必須調漲保費，最快明年就可能發生。然而若未先解決「黃安們」濫用健保的問題就調漲，對國內的民眾十分不公平。

林俊憲說，「享一樣的權利，負一樣的責任」是他這次提出修法的初衷，在修法過程中也收到許多人的意見，並邀集主管機關和醫療單位共同參與修法，確保不會因此影響到無辜的民眾。也歡迎大家繼續對修法提出建議，一起來努力。

健保 保費 林俊憲

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