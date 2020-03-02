鍾南山團隊：再晚5天管控，疫情規模將擴大3倍

近日，鍾南山院士團隊在Journal of Thoracic Disease（胸部疾病雜誌）發表「基於SEIR優化模型和AI對公共衛生干預下的中國COVID-19（新冠肺炎）暴發趨勢預測」的文章。文章稱，如管控措施推遲5天實施，中國大陸的疫情規模預估將擴大至3倍。

該研究預測了COVID-19疫情大陸在2月下旬達到高峰，4月底趨於平緩。如果管控措施推遲5天實施，中國大陸的疫情規模預估將擴大至3倍；如果減低武漢管控力度，湖北可能在3月中旬出現第二次疫情高峰並延續至4月下旬。

其中，優化的SEIR模型和AI模型預測表明，截至4月底大陸國內有9萬至12萬的疫情規模。但，模型預測與現實是存在一定差距的，如政府繼續嚴格的管控政策，提高診斷水平，推出使用藥物，該疫情規模將得到極大控制。

本文提及的湖北出現二次高峰是在管控降低的情況下作出的假設，如正常春運，復工等。按目前情況，湖北省政府仍將繼續保持嚴格管控，出現二次高峰的可能性也相對較少。

目前本文預測結果是基於2月9日前的管控政策，疫情規模均比Lancet（柳葉刀，我譯刺胳針）及國外學者預測的少。Wu等學者預測武漢的疫情規模將在1月25日達到17.5萬例，疫情將在4月達到高峰。同樣，Read等人預測，在沒有控制措施的情況下，將在2月4日達到高峰，高達19萬例。即使是交通管控也不能獲得很好的效果。

文章稱，上述預測均沒有考慮到中國嚴格管控的措施，導致可能誇大的疫情規模。本文資料顯示截至4月底國內疫情現存確診病例（非累計確診數）高峰不高於7萬例，湖北不高於52000例，廣東和浙江不高於1200例，目前流行資料均在本文的預測範圍內，更貼近真實情況。