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國民黨主席選戰倒數 郝龍斌、江啟臣晚間黨中央再交鋒

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席補選周六投票，選戰倒數5天，主席候選人郝龍斌與江啟臣晚間6時30分將再於由國民黨台北市黨代表聯誼會，於中央黨部一樓中山廳舉辦的黨內政治發展座談會上正面交鋒，爭取黨員與黨代表支持。

今天的黨內政治發展座談會，也是繼2月12日黨中央舉辦的官方政見說明會、2月16日革實院舉辦的「傾聽之旅」北區場與2月20日立法實務研討會後，第四度正面交鋒。

國民黨 江啟臣

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