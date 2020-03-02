立法院拍板！蘇貞昌明報告紓困振興特別預算 下周五三讀

立法院長游錫堃今天下午針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」相關事宜召集朝野協商，拍板明天由行政院長蘇貞昌率部會首長報告，各黨團也同意特別預算案於3月13日院會三讀。

根據民進黨團規畫，本周二院會邀請蘇貞昌報告，周三、四進行各委員會聯席審查並詢答，下周三、四朝野協商，並於下周五院會三讀。

今天協商時，國民黨團要求舉行一到兩場公聽會，針對所有受影響的企業，討論政府紓困、振興預算是否符合產業需求及是否有效率讓產業有感，也討論勞工無薪假情形是否能有到位的幫助，藉公聽會聽取產業界及勞工團體意見，再做修正。民眾黨及時代力量也不反對公聽會，但民進黨團認為，公聽會必須五天前公告，目前依時程已確定來不及，公聽會不是審查法案的必要程序。最後公聽會等意見未納入協商結論。

在野黨也紛紛針對特別預算報告表達意見，直指目前內容太簡略。民眾黨團總召賴香伶表示，未來地方政府和中央政府溝通協調方面，目前不知道行政院如何規畫進行，很多補助對象內容，在公告期程也沒有看到，如果立委第一時間不曉得，地方政府也會被問，雖然委員會裡面會有詢答和資訊揭露，但即使是在委員會中，希望消息不是從不同管道傳出。她也建議政府建置資訊平台，希望第一時間能讓資訊可以讓社會知曉，一併在委員會提出報告。

時代力量黨團總召邱顯智表示，目前預算內容報告非常簡要，看了還是不知道那麼多錢要怎樣進行紓困振興，希望相關機關能夠提供更完整的報告，否則委員必須要求相關部會來詳細問一次細部預算是什麼，多花一道功，這樣很沒效率。他也提到預算報告裡面完全沒有勞動部預算，是不需要？還是會編到其他預算裡面？

國民黨立委蔣萬安則表示，目前預算報告六十頁，真的太過簡要，明天蘇貞昌要到立法院報告，今天應該就細部規畫先提供給立法院，否則明天質詢只會流於形式。

民進黨團總召柯建銘說，細部預算留待委員會討論，委員會審查之後相關資料都會進來立法院，蘇貞昌是就大方向報告。他也說，報告厚薄不重要，重點是政策決定。