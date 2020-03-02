以色列遣返台旅遊團 11人預計傍晚到台
中央流行疫情指揮中心今天表示，國內某旅行社「以色列旅遊團」11人於2月28日出發至以色列，由於搭乘班機上有一名以色列人確診新冠肺炎，導致該旅遊團11名旅客在以色列相關單位要求下，搭乘同日晚間班機離境至土耳其，預計今日下午5時左右返回台灣。
陳時中表示，由於搭乘班機上有一名以色列人確診新冠肺炎，是之前日本鑽石公主號上確診者，治療返國後又確診。這團人已緊急包機回台灣，全團11人皆列為「與確診者接觸者」，若採檢陰性，須居家隔離14天。
指揮中心指出，交通部觀光局第一時間接獲通報後，已請該旅行社及隨團領隊，安排旅客照顧及情緒安撫，並請旅客搭機返台時全程戴口罩，入境時全團向機場檢疫人員報到，入境後須進行14天居家隔離措施。
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