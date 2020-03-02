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影／中國人享台健保惹議 3Q哥嗆：台人保費給14億人用？
新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球發酵，卻意外引爆台灣的健保制度問題，時任總統馬英九執政時，曾大幅放寬中國人納保資格，使得健保納保人數大幅倍增，如今又因新冠肺炎疫情讓此話題浮上檯面，讓許多綠委立委大喊要修法。台灣基進立委3Q哥陳柏惟表示，修法將針對兩方向，包含嚴格限制資格及提高保費，尤其針對第六類保險對象(配偶、依親等)，他認為讓2300萬台灣人繳的錢未來可能擴張成14億人可使用，台灣人應該沒人可接受。他也反問，台灣留學生出外念書都要保商業保險，為何中國留學生在台灣卻能使用台灣健保？國民黨立委洪孟楷則幫忙緩頰，錢花在刀口上是大家共識，但別因為一次的事件，而抹煞當初立法美意。
另衛福部長陳時中呼建議民意代表少跑攤，以免成為疫情擴散幫手，對此民進黨立委許智傑就說，他是個很認真跑攤的人，少了跑攤會覺得有點怪怪的，但仍會聽從建言，減少跑攤機會。民眾黨立委高虹安辦公室主任，同時也是台大十三妹的「公衛文」，也分享防疫小撇步，如果搶不到口罩，出門戴布口罩也可以達到初步的防疫效果。
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