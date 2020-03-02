柯文哲貼18歲嫩照倡下修公民權至18歲 幕僚也跟進了

台灣民眾黨主張修「一憲二法」，將公民權下修至18歲，繼黨主席柯文哲日前分享18歲嫩照，引發網友熱議撞臉韓星後，立院黨團副主任柯昱安今天也跟進，在臉書貼出自己18歲的照片，並預告接下來曬18歲照片任務，將交棒給高虹安，及林珍羽、楊寶楨。並透露林珍羽18歲是HipHop仔，可以期待一下。

為了倡議修憲支持投票年齡下修至18歲，柯文哲日前標籤三位幕僚柯昱安、黃瀞瑩、劉奕霆響應這個活動，一起支持年輕世代參政。柯昱安今天率先貼出18歲照片，柯昱安說，防疫作戰上，朝野一心共同面對，毫無疑問，但相信立法院一次可以不只做好一件事。

柯昱安提到，2006年他18歲，高中跨大學，學測和指考都在這一年發生，倒扁是當年最狂熱的社會運動，無名小站還是社群上的主流，最喜歡的歌曲是同年發片的Tank「給我你的愛」。

柯昱安說，18歲，可以在志願表上決定自己的生涯，卻沒有辦法在選票上選擇想要的未來。這有點像過去學生會精心設計的活動或提案，常被校方或家長會用各種理由拖延忽視，疫情告一段落後，就會告訴你拼經濟更重要，拼經濟之後，就告訴你其他改革迫在眉睫，彷彿立法院每個會期都只有幾件事可以做，青年的參政權牽涉到門檻較高的修憲，只能繼續拖過每個會期。

柯昱安說，2020年的新民意，有相當多數是來自首投族，甚至無法投票的18歲青年也對執政當局擁有極高的支持度，在社會共識度最高的此時此刻，絕對是啟動憲政改革、還給青年參政權的最佳時機。作為五席的小黨，柯昱安說，儘管修憲主戰場的啟動主導權不在民眾黨，但沒有人願意主導之前，民眾黨還是會努力倡議話題，「這是一場改變政治文化的社會運動」，只要能推動這個過程前進一分一毫，我們都會繼續努力。