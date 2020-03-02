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新竹馬偕兒童醫院開工 蔡英文：有效緩解失衡醫療資源

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
籌備多時的「新竹市馬偕兒童醫院」BOT案已取得建照，將興建地上10層、地下4層的醫學中心等級兒童醫院，預計在2022年4月前完工、營運，今天上午舉辦開工儀式，總統蔡英文到場參加。記者王駿杰／攝影
籌備多時的「新竹市馬偕兒童醫院」BOT案已取得建照，將興建地上10層、地下4層的醫學中心等級兒童醫院，預計在2022年4月前完工、營運，今天上午舉辦開工儀式，總統蔡英文到場參加。記者王駿杰／攝影

籌備多時的「新竹市馬偕兒童醫院」BOT案已取得建照，將興建地上10層、地下4層的醫學中心等級兒童醫院，預計在2022年4月前完工、營運，今天上午舉辦開工儀式，蔡英文總統到場參加，她說，馬偕兒醫將是竹竹苗地區唯一的0到18歲的兒童急重症醫院，完工後受惠的不僅是新竹市民，而是桃竹苗有需要的民眾。

今天開工儀式現場，有附近住戶在住家陽台掛上白布條，寫下「圖利財團」等大字，並在蔡英文上台致詞時不斷用氣音喇叭干擾，不過蔡英文未加理會，所幸未釀成更大衝突。

蔡英文說，這幾年政府努力提升新竹地區醫療資源，今天的開工儀式是歷史性的一刻，之後將解決新竹兒童醫療資源長期失衡問題．兒童醫院可視為國家現代化程度與希望的指標，成立兒童醫院的難度，比成立綜合醫院還大。

蔡英文指出，近期為了防範新冠病毒威脅，市府也和轄內五大醫院合作，積極防疫，她要感謝全國所有醫護人員為防疫所做的辛勞與犧牲，希望民眾能給予他們更大的支持，配合各項防疫措施，指揮中心也會協助醫療院所防堵疫情。

蔡英文 新竹 醫護人員

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