攸關防疫美豬日食解禁 立院衛環兩席召委民進黨全拿

立法院上午舉行委員會召委選舉，民進黨團拿下九席召委、國民黨團拿到七席。其中，衛環委員會因涉及防疫、美豬美牛與日本食品解禁，成為藍綠必爭之地。在時代力量挹注下，民進黨靠著好籤運，包辦衛環委員會兩席召委。

召委握有法議案排審、部會來院報告、協商等主導權，攸關委員會運作，搶下召委席次對國民黨制衡民進黨，極為重要。

其中民眾黨、時代力量扮演關鍵一席的內政、司法法制、衛環委員會，民眾黨立委張其祿與時代力量立委王宛諭分別在內政、衛環委員會與民進黨團合作，不過抽籤結果，民進黨團在衛環拿下兩席召委、內政僅拿下一席召委。

因為時代力量立委王宛諭支持民進黨團，讓民進黨立委劉建國、邱泰源、與國民黨立委廖婉汝在衛環委員會都取得五票，三席抽二席的結果，國民黨團沒有抽中，衛環委員會由民進黨立委劉建國、邱泰源拿下兩席召委。

內政委員會召委選舉，民眾黨團副總召張其祿投給民進黨，民進黨立委張宏陸、管碧玲及國民黨立委陳玉珍平票，經抽籤，張宏陸原本中籤，最後讓給管碧玲，內政由管碧玲、陳玉珍擔任召委。至於司法法制委員會召委選舉，民眾黨總召賴香伶票投自己一票，抽籤結果，由民進黨立委周春米、國民黨立委李貴敏各拿下一席召委。

其他委員會召委則以推舉方式選出，外交委員會召委為民進黨立委蔡適應、國民黨立委呂玉玲； 經濟委員會召委為民進黨邱議瑩、國民黨廖國棟； 財政委員會為民進黨莊瑞雄、國民黨賴士葆；教文委員會召委為民進黨黃國書、國民黨高金素梅； 交通委員會為民進黨立委李昆澤、國民黨立委陳雪生。