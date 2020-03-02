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民進黨抽籤失利 內政委員會召委藍綠各拿一席
立法院各委員會上午舉行第十屆召委選舉，內政委員會有15席立委，要選出兩席召委，民進黨9席、國民黨5席及民眾黨1席，民眾黨的張其祿成為兩黨的拉攏對象，民眾黨一票投給國民黨，則國民黨穩拿一席，若投給民進黨，則是有三位委員各有5票，三人要抽籤，順利的話，民進黨可以兩席召委全拿。
投票結束後，民進黨管碧玲、張宏陸及國民黨陳玉珍都各拿五票，三人透過抽籤決定誰當選召委，結果第一個抽籤的管碧玲沒有抽中，由陳玉珍及張宏陸抽中，陳玉珍高興地高舉雙手慶祝，後來，張宏陸禮讓給管碧玲，最後內政委員會召委就是由管碧玲及陳玉珍當選，民進黨及國民黨各拿一席。
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