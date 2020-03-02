民進黨抽籤失利 內政委員會召委藍綠各拿一席

新冠肺炎防疫期間，網路出現大量謠言、假訊息，企圖影響防疫。準副總統賴清德發現YouTube有人冒用他的頻道，趁著出事前趕緊檢舉，卻被冒用者拍片回嗆，「我是一個中國人，姓賴，名清德」。事實上，種種關於我國防疫的謠言，已經在網路上展開，非但「總統令」被捏造，連媒體也被冒用，紛紛澄清，甚至提告。

2020-03-02 08:00