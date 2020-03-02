衞環委員會召委 由民進黨劉建國、邱泰源當選

立法院衞環委員會上午舉行召委選舉，委員會15席立委，選出兩席擔任召集委員，召委事關法案的排案權。國民黨推出廖婉汝與民進黨的劉建國、邱泰源共同競爭，時代力量王婉諭成為關鍵的少數。王婉諭表示，支持在法案理念相近的劉建國擔任召委。國民黨在衛環委員會有五席立委廖婉汝、吳斯懷、徐志榮、蔣萬安、張育美一同出席投票，圈票後也相互「確認」，廖婉汝先行抽籤，結果沒中，二席召委由民進黨劉建國、邱泰源順利當選。

國民黨在衛環委員會有五席立委廖婉汝(左一)、吳斯懷(左三)、徐志榮、蔣萬安(左二)、張育美(背對者)一同出席投票，新任的吳斯懷在圈票後，亮票供同黨立委「確認」。記者黃義書／攝影 立法院衞環委員召委選舉，時代力量王婉諭成為關鍵的少數。王婉諭表示，支持在法案理念相近的劉建國擔任召委。記者黃義書／攝影 立法院衞環委員會召委選舉形成三強二的狀況下，廖婉汝(左二)先行抽籤，結果沒中，二席召委由民進黨劉建國(後右一)、邱泰源(後右二)順利當選。記者黃義書／攝影