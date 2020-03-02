衞環委員會召委 由民進黨劉建國、邱泰源當選
立法院衞環委員會上午舉行召委選舉，委員會15席立委，選出兩席擔任召集委員，召委事關法案的排案權。國民黨推出廖婉汝與民進黨的劉建國、邱泰源共同競爭，時代力量王婉諭成為關鍵的少數。王婉諭表示，支持在法案理念相近的劉建國擔任召委。國民黨在衛環委員會有五席立委廖婉汝、吳斯懷、徐志榮、蔣萬安、張育美一同出席投票，圈票後也相互「確認」，廖婉汝先行抽籤，結果沒中，二席召委由民進黨劉建國、邱泰源順利當選。
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