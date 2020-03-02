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非本國籍納保？蘇貞昌：健保必須公平 歐巴馬都稱讚台灣

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
對於健保納保資格？行政院長蘇貞昌今表示，健保不能倒，要永久存續，必須在永久、公平這二個原則上。記者簡浩正／攝影
對於健保納保資格？行政院長蘇貞昌今表示，健保不能倒，要永久存續，必須在永久、公平這二個原則上。記者簡浩正／攝影

因武漢肺炎疫情持續擴大，日前血友病童缺藥與母親言論等事件，讓中國籍或非本國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面，也引起是否修法爭議。

行政院長蘇貞昌今表示，健保不能倒，要永久存續，連美國前總統歐巴馬都直接點名台灣健保值得參考。健保必須在永久、公平這二個原則上來走。

馬英九政府時代曾以公告方式，大幅放寬中國人納保資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的中國人士都可以納保。日前有立委對依親、探親非本國籍人都可以享用健保提出疑義，認為部分的人長期在海外工作生活，每年回台卻只要補繳少量健保費，卻能享受台灣高品質的醫療服務，對國人十分不公平，表示將提出修法。

蘇貞昌上午視察中央流行疫情指揮中心，接受媒體聯訪表示，台灣的健保制度被世界各國一再的參考、稱讚，連歐巴馬都直接點名台灣健保值得參考，那健保絕對不能讓它倒。

蘇貞昌說，「健保不能倒，要永久存續」對國民最好。如何永久存續？他說，對國民不能有不合理負擔，必須要讓國人同胞受到公平對待，相關方針都照此程序來走。

健保 蘇貞昌

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