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立院召委選舉出爐 民進黨搶下衛環關鍵兩席

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
立法院司法法制委員會召委選舉。記者鄭媁／攝影
立法院司法法制委員會召委選舉。記者鄭媁／攝影

立法院委員會召委選舉今登場，國民黨團今天上午舉行黨團大會，預先排練投票。國民黨團總召林為洲表示，會中已向成員說明投票方式，國民黨會爭取擔任監票，務必確保票票入匭。

司法法制委員會部分，民進黨推舉的蔡易餘、周春米分別獲得四票，國民黨推舉的李貴敏也獲四票，民眾黨賴香伶也獲得一票。最後由蔡、周、李三人抽籤，首先抽籤的蔡易餘抽到空籤，確認由周春米、李貴敏擔任本會期召委。

各委員會選舉結果出爐，16席召委中，民進黨拿下九席、國民黨六席，無黨籍一席。內政委員會：管碧玲（民）、陳玉珍（國）；外交國防委員會：蔡適應（民）、呂玉玲（國） ；經濟委員會：邱議瑩（民）、廖國棟（國） ；財政委員會：莊瑞雄（民）、賴士葆（國）；教育文化委員會：黃國書（民）、高金素梅（無）；交通委員會：李昆澤（民）、陳雪生（國） ；司法與法制委員會：周春米（民）、李貴敏（國） ；社福與衛環委員會：邱泰源（民）、劉建國（民）。

【中央社／台北2日電】

立法院今天舉行各委員會召委選舉，其中有3個委員會因3人票數相同，需「3抽2」，國民黨抽中2席；最後民進黨拿下9席、國民黨則獲7席召委。

立法院第10屆上午舉行各常設委員會召委選舉，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各設有2席召委，由各委員會委立委每會期互選產生。

內政委員會部分，共有15席，分別為民進黨團9席、國民黨5席，台灣民眾黨1席。開票結果，民進黨立委管碧玲、張宏陸及國民黨立委陳玉珍各獲5票，3人票數相同，需「3抽2」。

管碧玲首先抽籤，但抽到「空白」籤，因此是張宏陸、陳玉珍中籤；但因張宏陸禮讓給管碧玲，最後是由管碧玲、陳玉珍擔任召委。

司法及法制委員會部分，朝野立委共有13席，民進黨8席、國民黨4席、民眾黨1席；投票結果，民進黨立委周春米得到4票、國民黨立委李貴敏拿下4票、民進黨立委蔡易餘4票、民眾黨立委賴香伶1票。

由於周春米、李貴敏、蔡易餘3人的票數相同，因此進行抽籤，決定召委獎落誰家；抽籤順序由蔡易餘先抽，結果他沒抽中，因此司法及法制委員會由周春米、李貴敏擔任召委。

社福及衛環委員會方面，朝野共15席，分別為民進黨團9席、國民黨5席，時代力量1席，開票結果，國民黨立委廖婉汝、民進黨立委劉建國、邱泰源各獲得5票，票數相同，最終經抽籤，由劉建國、邱泰源中籤，擔任本會期召委。

經由投票產生召委的財政委員會，朝野立委共有14席，包括民進黨7席、國民黨5席、台灣民眾黨和時代力量各1席；投票結果，民進黨立委莊瑞雄得到8票、國民黨立委賴士葆拿下5票、民眾黨立委蔡壁如獲得1票，由莊瑞雄、賴士葆擔任本會期召委。

經由朝野立委推舉出召委的，包括經濟委員會推舉民進黨立委邱議瑩、國民黨立委廖國棟；交通委員會推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委陳雪生；外交及國防委員會推舉民進黨立委蔡適應、國民黨立委呂玉玲；教育及文化委員會推舉民進黨立委黃國書、加入國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅。

召委選舉結束後，民進黨團總召賴香伶受訪指出，在司委會中，「那個票我投我自己」，因為他們都是很優秀的司法相關資深立委，他們能夠擔任召委，相信都會議事公平，對大家期待修法的議題一定會全力推動。

賴香伶說，「我們是新人，我們就保持我們自己小黨，這次投自己，能夠讓民眾看到有一個民眾黨的立委在司法法制委員會。」

媒體詢問，在其他委員會召委選舉，民眾黨是否以投自己的黨籍立委為原則？賴香伶表示，「在黨團會議裡面，確實是開放的」，就她了解，像是經濟委員會等，最後是用推舉產生召委，這個也不是說只能有投自己的選項，所以都開放。

時代力量在交通、衛環、財政委員會各有1席立委，交通採推舉未投票外，衛環、財政2委員會，都將票投給民進黨立委。

司法 立法院

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