聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿北復原了！ 柯文哲今如常上班嗆：活著是最大報復
台北市長柯文哲昨傳出因身體不適，疑似罹患諾羅病毒，臨時通知取消出席白嘉莉40年藝術創作個展活動，改由副市長蔡炳坤代行，由於正值新冠肺炎疫情之際，不料卻有網友瘋傳，指柯文哲是罹患新冠肺炎送院就醫。
對此，北市政府副發言人黃瀞瑩澄清，柯市長是疑似感染諾羅病毒，這二天確感不適，但並非感染新冠肺炎，更無送院就醫的情事，柯市長今早上7時24分抵達市府，7時30分如常主持晨會。
黃瀞瑩表示，昨日柯市長本受邀出席白嘉莉女士的畫展開幕記者會，但因身體不適臨時取消行程，蔡副市長已向外界說明，市長因為有腹瀉的狀況，自己研判可能感染到諾羅病毒，但經過一天的休息，情況已有改善，因此今日仍照常上班，處理公務。
對於網路流傳柯市長因感染新冠肺炎送院就醫，且與其密切接觸者已經全部隔離的假消息，黃瀞瑩嚴正澄清，並強調此為非常惡質的行為，北市府將移請市刑大追查，依法提告，也呼籲民眾勿輕信及轉傳網路假消息，以免觸法。
柯文哲今一早也在臉書上發文表示，也許會倒下，但會用最快的速度再站起來。
柯文哲說，「昨日因為疑似諾羅病毒感染致使身體不適，隨後也注意到一些柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於我病情的發言，甚至還有中國網軍藉此製造假圖描述我是感染了武漢肺炎，對於這些我認為『活著，就是最大的報復。』」
柯文哲表示，「今天依然七點半開晨會，八點半開防疫會議。讓大家擔心了，也幸好是假日生病，不影響上班，今天我們繼續認真工作。台灣加油，台北加油。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言