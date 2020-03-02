阿北復原了！ 柯文哲今如常上班嗆：活著是最大報復

台北市長柯文哲昨傳出因身體不適，疑似罹患諾羅病毒，臨時通知取消出席白嘉莉40年藝術創作個展活動，改由副市長蔡炳坤代行，由於正值新冠肺炎疫情之際，不料卻有網友瘋傳，指柯文哲是罹患新冠肺炎送院就醫。

對此，北市政府副發言人黃瀞瑩澄清，柯市長是疑似感染諾羅病毒，這二天確感不適，但並非感染新冠肺炎，更無送院就醫的情事，柯市長今早上7時24分抵達市府，7時30分如常主持晨會。

黃瀞瑩表示，昨日柯市長本受邀出席白嘉莉女士的畫展開幕記者會，但因身體不適臨時取消行程，蔡副市長已向外界說明，市長因為有腹瀉的狀況，自己研判可能感染到諾羅病毒，但經過一天的休息，情況已有改善，因此今日仍照常上班，處理公務。

對於網路流傳柯市長因感染新冠肺炎送院就醫，且與其密切接觸者已經全部隔離的假消息，黃瀞瑩嚴正澄清，並強調此為非常惡質的行為，北市府將移請市刑大追查，依法提告，也呼籲民眾勿輕信及轉傳網路假消息，以免觸法。

柯文哲今一早也在臉書上發文表示，也許會倒下，但會用最快的速度再站起來。

柯文哲說，「昨日因為疑似諾羅病毒感染致使身體不適，隨後也注意到一些柯黑、PTT及側翼粉專有許多關於我病情的發言，甚至還有中國網軍藉此製造假圖描述我是感染了武漢肺炎，對於這些我認為『活著，就是最大的報復。』」

柯文哲表示，「今天依然七點半開晨會，八點半開防疫會議。讓大家擔心了，也幸好是假日生病，不影響上班，今天我們繼續認真工作。台灣加油，台北加油。」