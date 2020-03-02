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美國華盛頓州長照中心封院！院內2確診逾50人有症狀

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
華盛頓州金郡柯克蘭市的生命護理中心有兩例確診病例，以及逾50人出現呼吸道症狀，已經封院。路透
華盛頓州金郡柯克蘭市的生命護理中心有兩例確診病例，以及逾50人出現呼吸道症狀，已經封院。路透

根據美國華盛頓州衛生官員，位於該州金郡柯克蘭市的生命護理中心（Life Care Center of Kirkland），在一名入住者和一名工作人員確診新冠肺炎，並有超過50人出現呼吸道症狀之後，已經封院。

柯克蘭生命護理中心約有108名入住者和180名工作人員。官員表示，大約27名入住者和25名工作人員出現呼吸道症狀，或因包括肺炎在內的呼吸道問題送醫治療，他們正接受新冠病毒檢測。目前不清楚檢測結果何時公布。

確診案例包括一名在生命護理中心工作的40多歲女子，她截至上周六「狀況良好」。另一名70多歲的入住女患者據報病況嚴重。

生命護理中心宣布，不允許家人和志工探視，停收入住病患。該中心出現症狀的入住者正接受隔離，所有工作人員上班前都必須接受篩檢，如果有症狀就必須返家。

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