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公布競選形象影片 江啟臣搶攻基層黨員票倉

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人江啟臣推出競選影片。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席候選人江啟臣推出競選影片。圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席補選周六登場。候選人江啟臣今晚在臉書公布首支競選形象影片。訴求國民黨改造刻不容緩，搶攻對期待國民黨改革的基層黨員選票，爭取黨員給青壯世代承擔的機會。

江啟臣指出，1月11日大選開票夜的複雜心情，仍梗在心頭，這段時間他歷經自省、長考，下定決心投身黨主席補選，並積極多方徵詢，「嘗試替國民黨描繪一張改革藍圖。」

江啟臣提到，參選黨主席不只是一個人的承擔，是青壯世代的責任，更是國民黨對國家的責任；國民黨的改革，目的在於迅速重建人民對國民黨的信心，善盡政黨職責，提出願景、監督政府，共同思考要如何留給下一代更好的中華民國。

江啟臣說，這次補選，將決定國民黨改革任務的執行者；改革不但要搭建人才培養與銜接的決策平台，也要專注完成黨組織改造和路線現代化相關工作。國民黨在40歲以下的黨員已經少得可憐，幾乎輸掉一整個世代；如果不與時俱進，只會失去更多國人的支持。

江啟臣盼透過組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化的五大現代化工程，提升國民黨的政策與人才兩大商品品質。未來他也會陸續釋出政見影片，在網路平台露出，希望在主席選舉前，先以行動落實溝通網路化的政見，讓國民黨迎頭趕上，贏回選民信任。

國民黨 江啟臣

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