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公民團體發起罷免盧秀燕 作家：不怕冤冤相報

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
高雄市長韓國瑜（左）面臨罷免危機，公民團體3天前也發起罷免台中市長盧秀燕（右）連署。記者陳秋雲／資料照片
高雄市長韓國瑜（左）面臨罷免危機，公民團體3天前也發起罷免台中市長盧秀燕（右）連署。記者陳秋雲／資料照片

高雄市長韓國瑜面臨被發起罷免公民團體「公民除銹工程」2月28日也擺攤發起罷免國民黨籍台中長盧秀燕連署，民進黨23位市議員、3位立委服務處、時代力量台中黨部提供服務處作為代收連署書據點。

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，日前連署人數衝破50萬，沒想到，「公民除銹工程」緊隨腳步在28日發起首場罷免台中市長盧秀燕的連署提議，理由包括「空氣沒換新」、「售賣社宅用地」及「逢龍必反」。

自由作家洛杉基在臉書砲轟這種報復行動「大開民主倒車」不怕藍綠冤冤相報，陷入無止境的輪迴？若把藍營市長罷免了，又重選一綠營市長，難保藍營不會再連署罷免？！「以後每兩年就罷免重選一次，讓國家經濟原地地踏步，或者大步倒退。」

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜行動，日前連署人數衝破50萬，沒想到，「公民除銹工程」緊隨腳步在28日發起首場罷免台中市長盧秀燕的連署提議，理由包括「空氣沒換新」、「售賣社宅用地」及「逢龍必反」。

罷免 韓國瑜 公民團體

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