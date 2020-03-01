立委籲停跑行程 陳時中也說跑攤沒必要

因應新冠肺炎疫情，民進黨前立委段宜康呼籲民代暫停跑攤。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，「不走攤不失禮」。

韓國國會議員因接觸新冠肺炎病患而有被感染之虞，引發許多民意代表呼籲暫停跑攤行程。除了民進黨前立委段宜康呼籲民代暫停跑攤，民進黨高雄市議員簡煥宗也發臉書響應表示，服務團隊除了必要的選民服務時間、法律服務、選區會勘及協調會、公部門會議；將暫停所有公祭奠禮、婚禮喜宴、社團大會聚餐、廟宇平安宴、大樓住戶大會等行程，以減少疫情擴大的風險。

但是立委鍾佳濱說，每個民代不盡相同，有人忙於審查法案，有人勤跑攤，至於跑攤是否因頻繁接觸人群增加感染風險，這是另個層次問題，尊重防疫單位的專業判斷，身為公眾人物，這個時候應該呼籲社會大眾維持正常生活。

陳時中表示，現在的狀況，跑攤沒有必要，且「不走攤不失禮」。他也重申醫院有設立相關限制，在合於人情人性情況下，避免進出醫院，以防增加交叉感染風險、及醫護人員負擔。若真有求診需求，可透過視訊方式，也有相關進出入措施等規範。