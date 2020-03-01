冒用賴清德YT 陸網友還拍片：我是中國人姓賴名清德

副總統當選人賴清德在臉書貼文指出，YouTube有一個以「賴清德」為名的頻道，涉及冒用賴清德身分欺騙觀眾，辦公室已正式提出檢舉，以正視聽。沒想到疑似盜用的陸網友隨後在頻道拍片指出，「我是一個中國人，姓賴，名清德」。

賴清德昨在臉書表示，發現非賴清德本人YouTube頻道，已向司法單位提出檢舉，呼籲民眾與網友們注意，這個以「賴清德」為名的頻道，依簡介為2018年3月7日加入，卻遲至2020年2月28日首次發布影片，原本呈現上僅有文字姓名「賴清德」，但在首次發布影片後隔天，再加入賴清德個人照片，刻意混淆視聽。

賴清德認為，這個頻道涉及冒用賴清德本人身分，並已違反YouTube 禁止事項：利用他人真實姓名、圖片，企圖假冒他人身分欺騙觀眾的內容，且就觀察訂閱人數及影片觀看次數，這個頻道的傳播有擴散趨勢，賴清德辦公室已正式提出檢舉，以正視聽，請大家注意，切勿受騙。

賴清德官方YouTube共有301位訂閱者，2部影片都是總統初選時期相關；冒用的則有12位訂閱者，3部影片，其中一部是在被指稱冒用後才上傳的回擊影片，內文寫著「我是一個中國人，姓賴，名清德」，賴清德是他的名字，無法抹去的中國字，昨天是因為好玩所以換了賴清德的頭像，願意道歉，但若拿這名字攻擊他，他不服。