為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

軍中出現同性袍澤為請婚假試圖「假結婚」的案例。一名有穩定女友的軍事訓練役男，竟和同連袍澤相偕辦理同性結婚登記，希望藉此請婚假提早退伍，家長攔不住，急向外求援，軍方才緊急攔下這起荒唐婚事。

軍中人權促進會「黃媽媽」陳碧娥在臉書上披露，前不久她接到一位四個月的訓練役男父親電話，請求幫忙勸導阻止他兒子的行為。

黃媽媽説，這人是四個月的軍事訓練役男，已經服役三個多月，只剩20幾天即將退伍，但令人震驚的是，為了想要14天的婚假，兒子居然和另一位同袍兩人相偕去辦理同性結婚登記，不管家人如何勸導責備，都無法改變其主意。

黃媽媽表示，這名父親說，兒子已有一位相交四年的女友，為何會做那樣的決定，令他百思不得其解。

黃媽媽貼文感嘆，她真的是看不懂現在的少年郎腦袋在想什麼？而有許許多多的案例可以檢討四個月的訓練役存在的意義到底在哪？

黃媽媽上午受訪表示，此事經她了解，這名役男和女友感情穩定，女友竟然也同意男友這樣作，理由是如此一來加上例休、補休等，男友等於提前退伍；而她接獲家長通報時，兩人隔日就要去公證結婚。兩人都已成年，家長無力攔阻，相當焦急。

黃媽媽說，承家長委託，她緊急向部隊政戰主任反映實況，部隊以父母未同意、不准假方式，攔下這起荒唐婚事。