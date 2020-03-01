民眾黨推防疫三法 防疫納照顧假全年14天給津貼

紓困條例預算最快3月13日院會三讀，但「防疫照顧假」津貼未入法。民眾黨立院黨團將提「防疫三法」，將「防疫照顧假」納入家庭照顧假的範圍，並將上限放寬至全年14天，津貼則以就業保險平均投保薪資六成計算，按日發給。

民眾黨防疫三法包括，提案「性別工作平等法」、「就業保險法」修法；促衛福部修「傳染病防治法」。

民眾黨團總召賴香伶表示，黨團研擬提案修「性別工作平等法」第20條，將原條文的「家庭照顧假，併入事假計算，全年七日為限...」提案修為「政府傳染病防治政策、計畫、措施或處置須親自照顧時...得請家庭照顧假，全年以14日為限，期間應發給生活津貼...」

至於生活津貼發放，黨團研擬提案修「就業保險法」第10條及第11條，將保險給付增列「家庭照顧假生活津貼」；並新增第19條之3，「家庭照顧假生活津貼，以被保險人請家庭照顧假之前一年度就業保險平均投保薪資數額60%計算，按日發給生活津貼。」

另外，民眾黨團也促衛福部修正「傳染病防治法」第44條及53條、及現行「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」，除現行場所隔離，擴大納入「居家隔離」也得接受補助或津貼入法。另外，對於因指定、徵用、徵調或接受隔離檢疫者，所受損失將給予相當補償。