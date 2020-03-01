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公衛師納防疫體系 朝野立委促公衛師法盡速立法

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
朝野立委促公衛師法立法，未來防疫期間，公衛師可協助政府進行疫情調查與預警：協助疾病監測與預測；平時則可協助醫院及健康機構進行傳染病管制方案；另外也可協助進行食品風險評估等。圖／本報資料照片
朝野立委促公衛師法立法，未來防疫期間，公衛師可協助政府進行疫情調查與預警：協助疾病監測與預測；平時則可協助醫院及健康機構進行傳染病管制方案；另外也可協助進行食品風險評估等。圖／本報資料照片

因應新冠肺炎疫情延燒，行政院正審議衛福部所提「公共衛生師法草案」，將列政院優先法案。民眾黨立委蔡壁如、民進黨立委吳玉琴等人也促「公共衛生師法」速立法，不僅建立公衛師證照制，未來公衛師也可投入防疫工作。

民眾黨立委蔡壁如說，以新冠肺炎防疫為例，未來若「公衛師法」通過，若遇突發緊急或重大公共衛生事件，就得指定公共衛生師協助防疫業務，公共衛生師非有正當理由，不得拒絕，公衛師將可協助衛教、疫情調查及預警等。

民進黨立委吳玉琴說，公衛界推動公衛師法已20年，目前醫界各專業領域，僅公衛師無國家考試，過去阻力多在外界質疑，公衛師與醫師、護理師的工作重疊性高，導致多年無法立專法。這次政院版的公衛師法提出「專業不專屬」概念，讓立法阻力減少許多。

台灣公衛師協會理事長陳保中說，目前公衛師法各提案版本，均提出政府緊急狀況可徵召公衛師作為防疫人力等相關條文，以機場防疫為例，一旦立法通過，就可徵召公衛師協助執行，會比徵召護理師更恰當；另外，里長配合政府居家隔離、檢疫，許多里長抱怨什麼都不懂，這部分也可由專業的公衛師協助防疫。

陳保中說，防疫期間，公衛師可協助政府進行疫情調查與預警：協助疾病監測與預測；平時則可協助醫院及健康機構進行傳染病管制方案；另外也可協助進行食品風險評估等。

新冠肺炎 疫情

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