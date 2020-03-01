王定宇建議政院：口罩二周領一次 成人5-6片兒童10片

隨著口罩產能提升，民進黨立委王定宇今天在臉書表示，他已經向行政院建議，口罩實名制配售改為成人兩周領一次，每次領五至六片，兒童二周領一次，每次領10片，爾後再根據疫情和口罩產能，逐步提高和拉長領的周期。

王定宇的建議引發許多網友留言，有網友說，口罩若足量，支持這個建議，可省大家時間；不過也有網友留言，應重新思考的是配送量，鄉下已開始囤積，但都市還在排隊；也有網友說，若由里長依各鄰各户人囗分發，會更方便...。

也有網友說，「如果二周領一次每次六片的話...認為太少了」；不過也有網友建議，「不要拉長至兩周，間隔太久會讓人的需求心裡提升，不利調控口罩分配」；也有網友提到「成人是否可不分單雙數。另慢性病或洗腎病人等，須要常進出醫院的病人，可稍多幾片。」

王定宇今天在臉書提到，三月初，台灣的口罩產能將會提升到每天1000萬片，三月底可以再加入30條生產線，將成為每天1300萬片。他已經正式向行政院建議，為了減少民眾排隊的時間，也減少藥師分裝的時間，在供應第一線防疫、醫療人員無虞和戰備存量提撥足量的前提下，他已經正式向行政院提出兩點建議。

第一點建議是增加防疫前線基層診所的口罩分配量，王說，根據統計，國外返台的台灣人有近七成是到基層診所看病。另外，口罩實名制配售，改為成人二周領一次，每次領五至六片，兒童兩周領一次，每次領10片，爾後再根據疫情和口罩產能，逐步提高和拉長領的週期。