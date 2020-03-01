立院下周審紓困預算 陳椒華：大家要戴口罩

立法院下周將開始審查新冠肺炎紓困特別預算案，時代力量立委陳椒華在臉書建議，要戴口罩，她也請政府修正健康人不戴口罩的觀念，因為健康人也可能是帶病毒的傳播者。

陳椒華在臉書貼文，指下周立法院將召開紓困預算聯席會議審查特別預算，建議要戴口罩。

陳嘉華提到北部醫院已發生院內感染，此刻政府很辛苦在防疫，但是，沒有症狀的感染者還是有傳播病毒的危險。

陳提到，台大醫院兒童感染科主任黃立民建議要改為宣導外出盡可能戴口罩，醫師翁銘佑也建議大家都要戴口罩，所以她也呼籲立法院開會也要戴口罩，下周紓困條例預算審查，有數百人的聯席會議，建議大家要戴口罩。

陳椒華說，請政府修正健康人不戴口罩的觀念，因為健康人也可能是帶病毒的傳播者。