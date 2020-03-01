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振興券擬直接抵用超過300元 綠委：支持比照夜市券
因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院將推振興抵用券，傳出抵用券將不採折扣優惠，可直接抵用，發行面額將超過300元。民進黨立委許智傑今天表示，他支持行政院發放振興抵用券不採折扣方式，甚至在疫情告一段落後，以抵用券繼續帶動經濟和地方產業發展。
許智傑說，行政院的振興抵用券將比照夜市券，針對受肺炎影響的弱勢產業及藝文產業等提供援助，他相當支持，甚至在疫情告一段落後，繼續帶動經濟和地方產業發展，政府跟人民一起拚經濟。
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