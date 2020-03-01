傅崐萁黨籍案被擱置 蔡正元諷：馬金體制餘毒

國民黨日前任命前立委周守訓擔任考紀會代理主委，3月7日新主席出爐前，是否處理無黨籍立委傅崐萁回復黨籍案，備受矚目。前立委蔡正元在臉書諷刺，「這種國民黨，為了一個傅崐萁。可以看出國民黨病得不輕」。

蔡正元指出，傅崐萁申請黨籍案一路照著程序走，突然跑來一個國民黨前秘書長金溥聰，壓著台北市議員徐巧芯和鍾沛君出面鬧場，「鍾沛君很有智慧快閃走人，徐巧芯被迫開了記者會後也溜不見人影，獨留金溥聰拿著小刀四處揮舞，洋洋得意說只有他能擋傅崐萁」。

蔡正元說，怎麼擋？先叫考紀會主委魏平政辭職，讓考紀會罷工；代理主席林榮德找了考紀委員周守訓代理主委，卻又發不出開會通知，竟然是承辦黨工故意請假，且無人代理。

蔡正元說，可見馬金體制在國民黨內的餘毒比冠狀病毒濳伏的更深，隨便來一招，國民黨這部機器就動不了，這些病毒不清除，黨主席候選人奢談什麼改革，都是廢話。