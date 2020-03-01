立院外交及國防委員會召委 可望由蔡適應、呂玉玲出線

立法院各委員會明日將選舉召集委員，外交及國防委員會因共機繞台威脅國安，業務備受矚目。據了解，經協調，民進黨本會期外委會召委由蔡適應出任，國民黨則由呂玉玲出任。

外交及國防委員會本會期成員，民進黨包括王定宇、蔡適應、羅致政、趙天麟、游錫堃、何志偉；國民黨則有馬文君、江啟臣、呂玉玲、陳以信、溫玉霞；無黨藉林昶佐；基進黨陳柏惟。

民進黨在外委會具有席次優勢，由資深的王定宇與蔡適應協調召委席次，最後決定本會期由蔡適應任召委，下會期再由王定宇出任；而在委員會有5席的國民黨，則由較資深的呂玉玲出任召委。

蔡英文總統為蔡適應輔選時，曾稱他是「民進黨的軍系立委」。