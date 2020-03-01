快訊

日職／巨人呼籲洋將暫勿返國 陽岱鋼恐無法回台打6搶1

為了東奧壓低病例數？日本老年人發燒2天才檢測

立院外交及國防委員會召委 可望由蔡適應、呂玉玲出線

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
立法院各委員會明日將選舉召集委員，外交及國防委員會因共機繞台威脅國安，業務備受矚目。據了解，經協調，民進黨本會期外委會召委由蔡適應（如圖）出任，國民黨則由呂玉玲出任。圖／本報資料照
立法院各委員會明日將選舉召集委員，外交及國防委員會因共機繞台威脅國安，業務備受矚目。據了解，經協調，民進黨本會期外委會召委由蔡適應（如圖）出任，國民黨則由呂玉玲出任。圖／本報資料照

立法院各委員會明日將選舉召集委員，外交及國防委員會因共機繞台威脅國安，業務備受矚目。據了解，經協調，民進黨本會期外委會召委由蔡適應出任，國民黨則由呂玉玲出任。

外交及國防委員會本會期成員，民進黨包括王定宇、蔡適應、羅致政、趙天麟、游錫堃、何志偉；國民黨則有馬文君、江啟臣、呂玉玲、陳以信、溫玉霞；無黨藉林昶佐；基進黨陳柏惟。

民進黨在外委會具有席次優勢，由資深的王定宇與蔡適應協調召委席次，最後決定本會期由蔡適應任召委，下會期再由王定宇出任；而在委員會有5席的國民黨，則由較資深的呂玉玲出任召委。

蔡英文總統為蔡適應輔選時，曾稱他是「民進黨的軍系立委」。

國民黨軍系出身的不分區立委吳斯懷，因在黨團協調中未中籤，無法進入外交及國防委員會，但其國會辦公室表示，每次外交及國防委員會開會，吳斯懷都會去登記質詢，善盡對國防事務的關切。

立法院各委員會明日將選舉召集委員，外交及國防委員會因共機繞台威脅國安，業務備受矚目。據了解，經協調，民進黨本會期外委會召委由蔡適應出任，國民黨則由呂玉玲（如圖）出任。圖／本報資料照
立法院各委員會明日將選舉召集委員，外交及國防委員會因共機繞台威脅國安，業務備受矚目。據了解，經協調，民進黨本會期外委會召委由蔡適應出任，國民黨則由呂玉玲（如圖）出任。圖／本報資料照

蔡適應 民進黨 國民黨

延伸閱讀

未中籤 吳斯懷確定無緣外交國防委員會

吳斯懷未中籤 確定無法進入外交及國防委員會

三籤抽兩人 吳斯懷進入外交及國防委員會下午分曉　

爭取外委會被勸退 吳斯懷尊重黨團衡量

相關新聞

柯文哲臉書曬18歲嫩照 網友高喊：想看學姊的

民眾黨近來力推下修公民權至18歲，主張以「一憲二法」方式，未來若要再降低年齡門檻就不須再修憲。為此，民眾黨主席柯文哲也在...

澳洲出現新冠肺炎死亡首例 從鑽石公主號返國

英國衛報引述澳洲官員報導，澳洲出現新冠肺炎死亡首例。

立院外交及國防委員會召委 可望由蔡適應、呂玉玲出線

立法院各委員會明日將選舉召集委員，外交及國防委員會因共機繞台威脅國安，業務備受矚目。據了解，經協調，民進黨本會期外委會召...

陸專家：除湖北外 大陸其他省市4月底可摘下口罩

中國大陸新冠肺炎有放緩趨勢，湖北以外地區，連續第三日新增確診數都在個位數。有大陸專家指，有信心除了湖北外，4月底全大陸其...

時力改組 假想敵瞄準民眾黨

國會選舉拿下三席立委的時代力量，將進行黨務組織的改造和調整，除了正、副秘書長人事更動，中央黨部也要搬家，是否重新設計黨徽也在討論中； 時力假想敵對準台灣民眾黨，目標除了壯大組織，也希望把支持者召喚回來。

立院明選召委 藍綠拉攏小黨

立法院各委員會明天將選舉召集委員，從政黨席次分析，民進黨團在所有委員會都能拿下一席召委，國民黨則在其中五個委員會穩居一席；民進黨團總召柯建銘昨天表示，小黨將在內政、司法法制、社福衛環委員會發揮「關鍵少數」影響力，會盡可能尋求支持，以取得抽籤機會再搶下一席，達到召委席次極大化。

傅崐萁案兩派開打？ 林榮德撇清

國民黨上周三中常會突襲通過考紀會代理主委周守訓人事案，立委傅崐萁恢復黨籍案是否在黨主席補選前一周強渡關山再受注目，目前贊成和反對傅案雙方仍僵持，任一方若先有動作將全面開打。由於周守訓仍發不出開會通知，挺傅派要代理主席林榮德決斷，林則表示，不干涉考紀委員會的開會。

最後7天衝刺…郝江肉搏戰 勝負看投票率

國民黨主席補選三月七日投票，兩位候選人郝龍斌、江啟臣最後七天衝刺，郝龍斌除深入對手大本營，將結合實體與虛擬，多管齊下爭取黨員支持與認同；江啟臣則表示，這次主席補選是媒體能見度最低的一次，提高投票率將是最後階段努力的關鍵。

黨主席補選 藍大動作清除2000人頭黨員

國民黨主席補選三月七日投票，中央黨部清查發現，彰化縣和花蓮縣有大量補繳黨費情形，花蓮縣更查到「人頭黨員」大量入黨的確切證據，黨主席選舉監察會議上周四開會，一次剔除超過兩千個人頭黨員；另為預防新冠肺炎疫情，投票當天將史無前例紀錄每位選舉人到投票所投票的時間，以防日後出現確診病例便於追蹤。

蔣萬安和羅智強同時落水要救誰 郝龍斌竟然兩個都不救

國民黨主席候選人郝龍斌昨天上網路直播節目挑戰快問快答，被問到國民黨立委蔣萬安跟台北市議員羅智強同時落水，郝龍斌要救哪一個...

江啟臣教「臨難勿苟免」鄭照新：他就是這樣扛下黨務

國民黨主席候選人、立委江啟臣過去的特助鄭照新，本月到高雄市新聞局任職局長。他在臉書發文力挺前老闆，表示江啟臣教導他「臨難...

感嘆中常委淪主席橡皮圖章 江啟臣推國民黨組織扁平化

國民黨主席候選人、立委江啟臣今天在臉書表示，國民黨本來是一個合議制的政黨，但是由於外內情勢的變化，中常會的功能已經逐漸弱...

熱門新聞

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

時中說溜嘴新冠肺炎院內感染是林口 長庚：統一由中央發言

我暴增5名新冠肺炎確診 4人是案34的醫院接觸者

案34四名醫院接觸者確診 張上淳證實發生院內感染

全球疫情地圖／南韓新增376例！ 美通報境內死亡首例

部長累了？陳時中口誤爆出「林口」 網激動：知道哪間了…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。