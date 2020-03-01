陸專家：除湖北外 大陸其他省市4月底可摘下口罩

中國大陸新冠肺炎有放緩趨勢，湖北以外地區，連續第三日新增確診數都在個位數。有大陸專家指，有信心除了湖北外，4月底全大陸其他省市可以除下口罩恢復正常秩序。

據星島網報導，日前大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在廣州醫科大學新聞記者會上表示，「我們有信心，新冠疫情4月底基本控制。」

大陸中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮表示，基本同意鍾南山的觀點，但他指，自己更樂觀一些。他說：「相信4月底除了湖北以外，全大陸其他省市就可以摘口罩恢復正常秩序了。」不過，武漢徹底解除可能還要長一點時間。估計到了3月底，武漢的形勢才會比較明朗。