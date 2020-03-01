柯文哲臉書曬18歲嫩照 網友高喊：想看學姊的

民眾黨近來力推下修公民權至18歲，主張以「一憲二法」方式，未來若要再降低年齡門檻就不須再修憲。為此，民眾黨主席柯文哲也在臉書上曬出自己18歲的嫩照，強調支持投票年齡下修至18歲。

柯文哲表示，自己18歲的時候是一個認真的學生，那時的他應該不會想到日後會變成台北市長；反之，發現現在的年輕人不僅顯示了網路世代的強大，而且他們有想法、有主見、有創意，最重要的，他們有一顆勇於挑戰的心。

柯文哲說，如果要為台灣的政治文化帶來一些改變，自己始終認為應該讓年輕人的意見被真實的反映在政治上，要支持他們為台灣下一個世代的發展勇敢領航，立法院也應該扛起責任，不能總是用各種理由擱置年輕世代的權益，讓修憲案功虧一簣。

柯文哲表示，2月29日四年一次，投票也是，更彰顯了這兩件事的珍貴。所以，選在229這一天呼籲大家響應「一憲二法，下修十八」，支持 台灣民眾黨修法落實18歲公民的參政權，讓投票年齡下修至18歲。

由於柯文哲也在臉書上tag三位幕僚，分別是柯昱安 、黃瀞瑩 、劉奕霆應這個活動，po出自己的18歲照片，一起表達對年輕世代參政的支持，引來不少網友高喊「好想看學姊的18歲照片喔」。