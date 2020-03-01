蔣萬安和羅智強同時落水要救誰 郝龍斌竟然兩個都不救
國民黨主席候選人郝龍斌昨天上網路直播節目挑戰快問快答，被問到國民黨立委蔣萬安跟台北市議員羅智強同時落水，郝龍斌要救哪一個？結果郝龍斌不假思索的說，「叫那兩個人自己游上來啊！」讓主持人當場笑翻。
主持人詢問郝龍斌喜歡的運動員、最喜歡的台北小吃，以及台北是最適合的告白夜景，他都侃侃而談，他說文化大學後山最美，他都介紹大家去那裡約會，包括自己的兒女，但被問到自己與老婆是否也去那裏約會，他就扯開話題；主持人問他怎麼跟老婆告白的，他則以「我有簽保密條款」拒絕回答。
被問到蔣萬安跟羅智強同時落水要救哪一個，郝龍斌竟然都沒打算救。他說，叫那兩個人自己游上來啊，他們如果沒有游上來那就表示沒有能力。
主持人再問郝龍斌國民黨第一美女是誰？郝龍斌說，國民黨美女如雲，而且認真的女人最美麗，實在太多了他舉不出任何一個，每個都很好。
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