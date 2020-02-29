江啟臣教「臨難勿苟免」鄭照新：他就是這樣扛下黨務

國民黨主席候選人、立委江啟臣過去的特助鄭照新，本月到高雄市新聞局任職局長。他在臉書發文力挺前老闆，表示江啟臣教導他「臨難勿苟免」的團隊精神，鼓勵他與高雄市長韓國瑜一起服務市民；他秉持著這樣的想法來服務高雄，江啟臣則秉持這樣的想法扛下黨務。

近來罷韓聲浪越演越烈，第二階段連署突破50萬份。鄭照新說，幫助高雄，絕對不是留在舒適圈喊口號，而是自己來這座城市傾聽、關懷和改變，拿出行動支援高雄經濟與發展的瓶頸，越不簡單，越應挑戰，這是為了公眾的幸福。

而國民黨主席補選在即，鄭照新也站出來表示「新世代必須是行動派」，替江啟臣拉抬聲量。其實江啟臣與韓國瑜從去年大選開始就相互合作，江不但訪美幫忙探路，更與韓國瑜越洋視訊，讓未能赴美的韓國瑜能有機會喊話在美僑胞。

中間一度傳出江啟臣有望擔任韓國瑜的副手，最後雖然並沒有成真，但江啟臣也大方出借鄭照新予韓國瑜作為發言人，替韓陣營增加戰力。