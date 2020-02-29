感嘆中常委淪主席橡皮圖章 江啟臣推國民黨組織扁平化

國民黨主席候選人、立委江啟臣今天在臉書表示，國民黨本來是一個合議制的政黨，但是由於外內情勢的變化，中常會的功能已經逐漸弱化，連中常委都感嘆於淪為主席的橡皮圖章。江啟臣表示，唯有改變決策模式，實踐「組織扁平化」，才能跟得上民意。

江啟臣感慨，中常會的討論以及議決，早就與國家政務有相當的落差，黨主席一人的決策也難以面對各項快速變化的政治局勢。

江啟臣認為，國民黨應該走向「有效率」的集體領導，所以我具體主張，在中常會的授權下，建立以國會成員、黨務系統及地方首長，共同組成連同主席11人的決策委員平台，不但可以立即快速決策，更透過這樣不同成分的組成，確保決策兼顧各方意見，維持決策合理透明。

江啟臣建議，改革委員會應該針對中常會組成，在比例上有二分之一的席次由具有民意基礎的民意代表或執政首長擔任，確保中常會與民意的接軌。

江啟臣呼籲，國民黨在重返執政之前，更應該扮演好稱職的在野黨。在野的政黨，立法院將會是黨最重要的戰場；也因為國會是最重要的戰場，他認為黨主席兼具立法委員身分，更能夠掌握國會快速的變化節奏，感受第一線民意的脈動，讓監督民進黨執政的戰力集中，重拾人民信任。

【中央社台北29日電】

國民黨主席選戰倒數，黨主席候選人江啟臣今天晚間在臉書發文表示，國民黨中常會功能逐漸弱化，連中常委都感嘆淪為主席的橡皮圖章。他表示，唯有實現組織扁平化，讓決策模式改變，才能跟上民意。

江啟臣指出，國民黨本來是一個合議制的政黨，但由於外內情勢的變化，中常會的功能已經逐漸弱化，連中常委都感嘆淪為主席的橡皮圖章。中常會的討論及議決，早就與國家政務有相當的落差，黨主席一人的決策也難以面對各項快速變化的政治局勢。

他認為，國民黨應該走向「有效率」的集體領導，因此具體主張，在中常會的授權下，建立以國會成員、黨務系統及地方首長，共同組成連同主席11人的決策委員平台，不但可以立即快速決策，更透過這樣不同成分的組成，確保決策兼顧各方意見，維持決策合理透明。

江啟臣也建議，改革委員會應該針對中常會組成，在比例上有1/2的席次由具有民意基礎的民意代表或執政首長擔任，確保中常會與民意的接軌。

他強調，在重返執政之前，國民黨更應該扮演好稱職的在野黨，立法院將會是最重要的戰場。他認為，黨主席兼具立法委員身分，更能夠掌握國會快速的變化節奏，感受第一線民意的脈動，讓監督民進黨執政的戰力集中，重拾人民信任。