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14萬高薪挖洪慈庸當網紅 陳柏惟自曝曾有投履歷念頭

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
網紅購物專家「486先生」開出14萬薪水，邀請洪慈庸到他的YOUTUBE當購物專家。圖／取自「486先生」臉書
網紅購物專家「486先生」開出14萬薪水，邀請洪慈庸到他的YOUTUBE當購物專家。圖／取自「486先生」臉書

立法院長游錫堃以12萬元聘前立委洪慈庸為有給職顧問，網紅購物專家486先生今日在臉書貼文，說他原本3月邀洪慈庸到公司擔任YOUTUBER，並開出月薪14萬元，卻被游錫堃院長捷足先登。意外釣出立委陳柏惟留言指稱，2012年曾動過想投履歷到486先生的公司上班的念頭，有網友說「陳柏惟被政治耽誤了」，也有人說「你應該早點投履歷的」。

486先生在臉書發文表示，本來3月他跟洪慈庸要碰面，這事情是2月初約好的，他想說碰面時想邀請她來到公司任職，月薪14萬，結果被游院長捷足先登，國民黨有人覺得洪慈庸當院長顧問12萬元薪資算高，傻傻的。

486先生也向洪慈庸喊話：「不然到我的公司，平常你上班多方便。每年還有育兒津貼，還可以帶寶寶來公司上班，先別答應游錫堃阿。」洪慈庸來公司可做的事情很多，每個月台北台中高雄來輪流當一天一日店長，還可以為我們新的YOUTUBE頻道拍攝新單元 「菜鳥媽媽洪慈庸日記」，拍家電開箱，多有看頭是不是，他是說真的，不是開玩笑。

網友留言說「你可以邀請黃國昌嗎？他也失業了」，486先生回答「不是說不行」。發文也引來陳柏惟留言說他2012年有動過想投履歷到486先生的公司念頭，486先生回答「我有在思考籌備一個頻道，等確定在聯繫你啊。」陳柏惟的留言也引起網友回覆「你應該早點投履歷的」、「用台語賣洗衣機」、「捕獲野生3Q」。

洪慈庸 486先生 陳柏惟

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