杜絕買辦文化 郝龍斌：要立法規範各黨政治與公職人員

國民黨主席候選人郝龍斌今接受直播節目訪問，被問到如何杜絕買辦文化，他認為不能只有國民黨內自行規範黨籍幹部赴陸不能從事商業行為，也應該透過立法院立法，針對各政黨的政治人物與公職人員做兩岸交流利益迴避的規範，有哪些事情不能做，必須訂出日出條款。

主持人以民進黨中常委陳勝宏家族企業陽姓銀行在大陸設點經營為例，詢問若國民黨內有類似的做法或相關事業，未來是否就不能參選中常委？郝龍斌表示，其實在大陸做買辦藍綠兩黨都有，他若當選黨主席，第一要務就是在黨內訂出相關的規章跟辦法，規範某個層級以上的黨職人員，在兩岸交流時不能從事商業行為，譬如中常委。

不過郝龍斌也說，有一些台商中常委，他原本的功能與角色就是台商，雖然能在對岸做生意，但不能圖自己的利，僅能幫台商服務。他認為，不管是黨工或是黨內重要職務的人員是不能在對岸從事個人私利行為。

郝龍斌也指出，不只有國民黨內要規範，因為他相信不是只有國民黨有買辦文化，其他政黨說不定做得更多，所以他希望將來能透過國民黨立院黨團在立法院立法，針對兩岸交流利益迴避這件事情，要規範各個政黨的政治人物和公職人員，有哪些事情在兩岸交流之間是不能做的，應該要訂出日出條款。