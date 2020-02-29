快訊

「台灣已進入社區傳染」台大醫：健康者不用戴口罩不適用

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜絕買辦文化 郝龍斌：要立法規範各黨政治與公職人員

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／郝龍斌辦公室提供
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／郝龍斌辦公室提供

國民黨主席候選人郝龍斌今接受直播節目訪問，被問到如何杜絕買辦文化，他認為不能只有國民黨內自行規範黨籍幹部赴陸不能從事商業行為，也應該透過立法院立法，針對各政黨的政治人物與公職人員做兩岸交流利益迴避的規範，有哪些事情不能做，必須訂出日出條款。

主持人以民進黨中常委陳勝宏家族企業陽姓銀行在大陸設點經營為例，詢問若國民黨內有類似的做法或相關事業，未來是否就不能參選中常委？郝龍斌表示，其實在大陸做買辦藍綠兩黨都有，他若當選黨主席，第一要務就是在黨內訂出相關的規章跟辦法，規範某個層級以上的黨職人員，在兩岸交流時不能從事商業行為，譬如中常委。

不過郝龍斌也說，有一些台商中常委，他原本的功能與角色就是台商，雖然能在對岸做生意，但不能圖自己的利，僅能幫台商服務。他認為，不管是黨工或是黨內重要職務的人員是不能在對岸從事個人私利行為。

郝龍斌也指出，不只有國民黨內要規範，因為他相信不是只有國民黨有買辦文化，其他政黨說不定做得更多，所以他希望將來能透過國民黨立院黨團在立法院立法，針對兩岸交流利益迴避這件事情，要規範各個政黨的政治人物和公職人員，有哪些事情在兩岸交流之間是不能做的，應該要訂出日出條款。

國民黨 郝龍斌 中常委

延伸閱讀

談郝柏村 郝龍斌：有強烈形象與光環的父親絕對是壓力

加強網路戰力 郝龍斌設新媒體部江啟臣找科技長

郝龍斌：國民黨員挺台獨去民進黨 挺一國兩制去新黨

避免兩岸溝通造成誤解 郝龍斌：國民黨應派駐大陸代表

相關新聞

不支持傅崐萁恢復黨籍案？ 林郁方：就當是一個case審

國民黨周三常會突襲通過考紀會代理主委周守訓人事案，遭黨內解讀是要在3月9日新任主席交接前召開考紀會，通過無黨籍立委傅崐萁...

14萬高薪挖洪慈庸當網紅 陳柏惟自曝曾有投履歷念頭

立法院長游錫堃以12萬元聘前立委洪慈庸為有給職顧問，網紅購物專家486先生今日在臉書貼文，說他原本3月邀洪慈庸到公司擔任...

杜絕買辦文化 郝龍斌：要立法規範各黨政治與公職人員

國民黨主席候選人郝龍斌今接受直播節目訪問，被問到如何杜絕買辦文化，他認為不能只有國民黨內自行規範黨籍幹部赴陸不能從事商業...

黨主席選前爆增人頭黨員 江啟臣透露還有這個狀況

國民黨即將在3月7日舉行黨主席補選投票，根據自由時報報導，近日傳出在補繳黨費截止期限前2、3天內，突然暴增4800筆左右...

高榮加嚴一般及加護病房探視 高風險國家歸國者勿探病

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，高雄榮總3月2日起調整探視病患規定，一般病房限兩個時段探視，每時段探視訪客最多2名；加護病房限...

考紀會下周開處理傅崐萁案？ 林榮德：尊重依程序處理

國民黨周三常會突襲通過考紀會代理主委周守訓人事案，再挨批違反程序正義，爭議矛頭指向代理主席林榮德，要在下周最後任期讓立委...

就是要過傅崐萁案 林榮德2月中福容協議拍板

國民黨代理黨主席林榮德強勢主導立委傅崐萁恢復黨籍案，引發爭議。知情人士透露，其實早在2月中，林即在一場福容會議中簽下協議...

談郝柏村 郝龍斌：有強烈形象與光環的父親絕對是壓力

國民黨前副主席郝龍斌中午受訪時，談到他的父親、行政院前院長郝柏村時表示，有個非常強烈形象與光環的父親，對兒子來講絕對是壓...

郝龍斌：國民黨員挺台獨去民進黨 挺一國兩制去新黨

國民黨2020敗選，兩岸路線主張遭挑戰，黨內有聲音認為，未來應該為台灣本土優先路線論述，甚至路線主張也應往台獨傾斜。國民...

人畜會傳染？北市府：居家隔離包括寵物

香港漁農自然護理署昨天宣布，有確診病患的寵物狗，口鼻驗出新型冠狀病毒「弱陽性」。對此，台北市副市長黃珊珊上午舉行毒疫情小...

傅崐萁黨籍案 代主席林榮德：不干涉考紀會

國民黨周三常會突襲通過考紀會代理主委周守訓人事案，再挨批違反程序正義，爭議矛頭指向代理主席林榮德，要在下周最後任期讓立委傅崐萁恢復黨籍案強渡關山。林榮德受訪表示，不干涉考紀會開會。

福容會議喬傅崐萁案 代主席林榮德挨批辱黨

國民黨代理黨主席林榮德強勢主導立委傅崐萁恢復黨籍案，引發爭議。知情人士透露，其實早在2月中，林即在一場福容會議中簽下協議要過傅案。林榮德則說，邀相關人士會面只想讓傅崐萁案程序較完美，不用過度解讀。

熱門新聞

竹縣失聯居家檢疫「林東京」找到了 衛生局將從重處分

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

全球疫情地圖／確診人數破3000大關！南韓再增219例確診

我暴增5名新冠肺炎確診 4人是案34的醫院接觸者

案34四名醫院接觸者確診 張上淳證實發生院內感染

日本北海道宣布進入緊急狀態 呼籲民眾周末避免外出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。