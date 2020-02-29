黨主席選前爆增人頭黨員 江啟臣透露還有這個狀況

國民黨即將在3月7日舉行黨主席補選投票，根據自由時報報導，近日傳出在補繳黨費截止期限前2、3天內，突然暴增4800筆左右的黨費入帳，讓人頭黨員問題再度浮現，黨中央在查證後決定剔除回報未自行繳黨費的黨員。對此，國民黨主席候選人、立委江啟臣表示，樂見黨中央對於人頭黨員有所動作，否則邊繳黨費邊增加選舉人數，已讓選舉本身失去公平性。

江啟臣說，樂見黨中央針對人頭黨員有所動作，他在2月17日就已經提醒黨中央，選舉公告後無法確定有投票權人數是很奇怪的事，邊繳費邊增加選舉人數更是讓選舉本身失去公平性。

江啟臣也要求公告每日公布各地黨部新增合格選舉人數量，讓所有資訊公開透明。黨部剔除黨員資格，更是顯示出這次選務有檢討的空間。但江也認為，繳費異常的狀況恐怕比黨中央現在剔除的還要更多。

江啟臣也說，這樣的情形，也凸顯出他主張數位黨部的必要。黨籍管理、黨員服務以及意見反應，應該數位化提高效率，同時確保黨員隱私自主、避免弊端。