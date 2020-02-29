不支持傅崐萁恢復黨籍案？ 林郁方：就當是一個case審
國民黨周三常會突襲通過考紀會代理主委周守訓人事案，遭黨內解讀是要在3月9日新任主席交接前召開考紀會，通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，下周就是開中常會最後期限。考紀委員林郁方下午受訪表示，尚未接獲任何開會通知。
原本被歸類為反對傅崐萁案的林郁方受訪時也澄清，他對於全案沒有先入為主的觀念，就是等到考紀會召開時，看花蓮縣黃榮華黨部支持傅案理由為何，再照規矩處理，傅案對他而言，就當是「一個case」而已，不會預設立場。
因恢復黨籍案以中央考紀會為最後決策機關，拍板就算定案，送中常會僅為核備程序。以3月9日新任黨主席交接日回推，若林榮德要在卸任前通過傅崐萁案，考紀會下周五前開會通過就好，不一定要在4日中常會前召開。
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