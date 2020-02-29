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高榮加嚴一般及加護病房探視 高風險國家歸國者勿探病

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄榮總因應嚴重特殊性傳染性肺炎疫情，採取嚴格高標準感控措施。圖／高榮提供
高雄榮總因應嚴重特殊性傳染性肺炎疫情，採取嚴格高標準感控措施。圖／高榮提供

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，高雄榮總3月2日起調整探視病患規定，一般病房限兩個時段探視，每時段探視訪客最多2名；加護病房限上午10點半到11點，每天僅限1位訪客探視。14日內自中國、香港、澳門、韓國返國者，請進行居家檢疫；14日內自新加坡、泰國、日本、義大利、伊朗返國者，請勿進入醫院陪病、探病。

高雄榮總表示，為減少病毒傳染的可能，維護民眾的安全與健康，請儘量不要探病，建議採用視訊會面。如為必要，因應中央疫情指揮中心規範，高榮從3月2日起調整探視病患規定，請民眾配合。有相關旅遊史、上呼吸道症狀及接觸史者，請勿探視病患，探病訪客請配合主動出示健保卡，提供查詢旅遊史。

高榮表示，一般病房訪客時間是上午11要到12點、晚間6點半至7點半1兩個時段，每時段探視訪客最多2名；加護病房的探訪時間是上午10點半到11點，每天僅限1位訪客探視。家屬探病前，請徹底洗手消毒並正確戴口罩。病情需要由醫療團隊主動通知解釋病情者不在此限。

高榮即日起也進行全院門禁、動線管制措施，高齡、醫療大樓大門24小時開啟，但晚間9點隔日早上7點管制只出不進。門診大樓大門原定周一至周五上午6點半開啟，晚上7點關閉；現在改為周一至周五早上7點開啟。不開放預先進入大樓內現場掛號排隊，優先讓抽血民眾進入，周六、日全天關閉。進入醫院時皆須量體溫及戴口罩、乾洗手。

高榮提醒，病人及訪客至醫院陪診及探病，請提供健保卡或身分證件，以利查詢高風險地區旅遊史。14日內自中國、香港、澳門、韓國返國者，請進行居家檢疫。14日內自新加坡、泰國、日本、義大利、伊朗返國者，請勿進入醫院陪病、探病。住院病人陪伴者限1人，並請於晚上9點前進入醫院。

義大利 健保卡 居家檢疫

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