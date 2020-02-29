考紀會下周開處理傅崐萁案？ 林榮德：尊重依程序處理

國民黨周三常會突襲通過考紀會代理主委周守訓人事案，再挨批違反程序正義，爭議矛頭指向代理主席林榮德，要在下周最後任期讓立委傅崐萁恢復黨籍案強渡關山。林榮德受訪表示，不干涉考紀會開會。

林榮德說，對傅案後續處理，尊重考紀會依程序處理，週三常會通過周守訓代理考紀會主委，只是因正進行中的主席補選與常委選舉違紀傳聞不斷，考紀會必須運作端正選風，黨重整時期不容有任何閃失。

林榮德原主導18日召開考紀會審議傅崐萁黨籍案，但不願背書的前主委魏平政請辭，18日會議也因出席委員不足流會。為讓考紀會能再順利召開，26日中常會上，林榮德再強勢以「端正選風」為由，通過任命周守訓代理考紀會主委至代理主席任期屆滿止，被解讀林要在卸任前讓傅崐萁案強渡關山。

因恢復黨籍案以考紀會為最後決策機關，拍板就算定案，送中常會僅為核備程序。黨務人士分析，以3月9日新任黨主席交接日回推，若要在林榮德卸任前通過傅崐萁案，考紀會下周五前開會通過就好，不一定要在4日中常會前召開。

到昨晚為止，部分考紀委員尚未接到召開考紀會通知，而因周守訓人事案前天傍晚才生效，之後即展開228連假，推估下周若要開考紀會，發出正式開會通知也會在週一之後。

有18日請假考紀委員提醒，上次之所以流會，就是因會議通知在會議兩天前才緊急發出，幾位委員行程安排不及只能請假，若週一發開會通知，週四、週五開會較得宜。

被歸為馬系的考紀委員表示，外界將請假者都歸為馬系並不公平，只要之後考紀會開會通知循正常時程發出，他一定會出席。該考紀委員也說，新主席9天後就上任，傅崐萁案這麼敏感，等一下不行嗎？